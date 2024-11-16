"أردنا التعاقد مع 4 لاعبين سعوديين ولكن!"

كشف الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس نادي بيرشكوت، كواليس اختيار الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، لخوض تجربة الاحتراف في الدوري البلجيكي من بوابة بيرشكوت.

وتعاقد بيرتشوت خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مع الثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي قادمًا من نادي الاتحاد، بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

وقال بن مساعد خلال ظهوره في برنامج "في الـ90" على قناة الرياضية السعودية: "في نهاية الموسم الماضي تم عرض لائحة تضم 13 لاعبًا، اخترنا 4 منهم، وهم: مروان الصحفي، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، وعبدالله الرديف، لكن لم نتلقى ردًا حول هذه الأسماء إلا في بداية الموسم الجديد".

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وأضاف: "الاستعانة بمروان الصحفي وفيصل الغامدي، وضعني تحت مسؤولية كبيرة سواء كمسؤول سعودي أو أمام الجمهور البلجيكي، لكن الثنائي فاجأني بما يقدمه من انضباط واحترافية منذ وصولهما".

وتابع: "مروان الصحفي وفيصل الغامدي قدما مستويات مميزة منذ انضمامهما إلى بيرشكوت، ولديهما التزام وجدية واحترافية، وهذا سيسهم في تحسين صورة اللاعب السعودي في الخارج، وأشكرهم على ذلك".

وأشار بن مساعد، إلى أن ما يقدمه الثنائي السعودي في الدوري البلجيكي، سيفتح أبواب الاحتراف أمام جميع اللاعبين السعوديين خارج المملكة بشكل أكبر من سعود عب الحميد المنتقل مؤخرا إلى روما الإيطالي.

وختم: "احتراف الصحفي والغامدي حقيقي وليس ضمن أي اتفاقية، المدير الفني ديرك كاوت هو من يستعين بهما، ويمكن لأي شخص أن يشاهد مباريات الفريق ويحكم بنفسه على المستوى المميز لكل منهما، وكذلك لدينا المدافع المصري المميز عمر فايد".