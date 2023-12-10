رئيس برشلونة لا يعرف أي شيء .. ديكو سيجد الحل!

ديكو لديه خطة لحل مشكلة برشلونة...

شدد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على أهمية ثنائي الفريق جواو فيليكس، وكانسيلو، بالنسبة للفريق الكتالوني، مشيرًا إلى أن ديكو المدير الرياضي، لديه طريقة خاصة للتعاقد معهما بشكل نهائي.

ويستضيف برشلونة، نظيره جيرونا مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.

وقال لابورتا في تصريحات لراديو كتالونيا: "فريق جيرونا، سيكون منافس لنا ولكنه في نفس الوقت صديق، نحن نتعاطف معه ونشعر بالانتماء إليه، ولكن لا يزال منافسنا، نحن مهتمون بالفوز بالمباراة أكثر من أي فريق آخر".

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وتطرق رئيس الفريق الكتالوني للحديث عن مستوى لاعبي فريقه، واختص بالذكر الثنائي جواو فيليكس، وكانسيلو وقال: "كلاهما يقدم موسمًا رائعًا، ونحن على يقين بأنهما سيتحسنان أكثر فأكثر، وأتمنى إن شاركا في مباراة الليلة أن يواصل تقديم الأداء الجيد".

وعند سؤاله عن إمكانية التعاقد معهما بشكل دائم من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، قال لابورتا: "نحن راضون جدًا عن مستواهما، ولكن ديكو لديه خطة واستراتيجية، عندما نرى أنه الوقت مناسب للتحدث مع أتلتيكو ومانشستر".