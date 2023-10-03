رئيس برشلونة السابق: أنا متهم بالقتل لكن لا أحد يعرف أين الجثة!

رئيس برشلونة السابق يخرج عن صمته بشأن العديد من الاتهامات الموجهة إليه..

يحاول ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات المتلاحقة التي تطارده بسبب فترته في رئاسة "البلوجرانا".

روسيل يعد واحدًا من المتهمين الرئيسيين في قضية نيجريرا، والمتهم فيها برشلونة بتقديم رشاوى إلى خوسيه إنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأجرى روسيل مقابلة مع محطة "RAC 1" الإذاعية الإسبانية قال فيها دفاعًا عن نفسه: "كان لدينا ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وأندريس إنييستا، وأرى مسؤولًا عامًا يتحدث عن رشاوى، الأمر وحشي للغاية".

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وأضاف: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم قال بالفعل إنه لم له أي تأثير على الحكام، لقد اتُهمنا بالقتل ولكن لا يُعرف مكان الجثة أو هوية القتيل".

وتابع: "إنهم يبحثون عن طريقة للاتهام دون الحاجة إلى إثبات، لقد عانيت من ذلك في مناسبات أخرى، أروني مباراة ساعدنا فيها الحكم، أستطيع أن أظهر للكثيرين أين لم يساعدنا لقد خسرنا الدوري في المباراة الأخيرة بسبب خطأ اعترف به الحكم".

ويشير روسيل في تصريحه الأخير إلى خسارة برشلونة للقب الدوري الإسباني في موسم 2013-2014، والذي حققه أتلتيكو مدريد بالتعادل مع "البلوجرانا" في "كامب نو" بالجولة الأخيرة من المسابقة.

وتطرق روسيل للحديث عن دور نيجريرا قائلًا: "تم تضخيم أمر بسيط جدًا وجعله مثار جدل، أعد تقارير، نعم، تم دفع أموال له، نعم، الأمر طبيعي، ما النفوذ الذي كان لديه؟ صفر، عندما يقول الناس ذلك، فإنهم يشككون في جميع حكام الدرجة الأولى والدرجة الثانية. في هذا البلد، نحن معتادون جدًا على إتهام الشخص أولًا ومن ثم السؤال عما إذا كانوا مذنبين".