مفاجأة .. رئيس بايرن ميونخ يقحم ريال مدريد في سباق ألونسو!

أين سيدرب الإسباني الموسم المقبل؟

علق رئيس بايرن ميونخ الشرفي أولي هونيس على اهتمام ناديه بتعيين تشابي ألونسو، المدير الفني في باير ليفركوزن، مدرباً للموسم المقبل.

ألونسو الذي في طريقه لتحقيق البوندسليجا مع ليفركوزن، ويملك فرصة الثلاثية ببلوغه ربع نهائي الدوري الأوروبي ونصف نهائي كأس ألمانيا، ارتبط بالرحيل لتدريب أحد فريقيه السابقين ليفربول أو بايرن ميونخ.

وعلق هونيس مع "Ran Sport" قائلاً: "لقد أثبت أنه مدرب للأوقات الكبرى، أندية مثل بايرن ميونخ، ليفربول، ليفركوزن، وريال مدريد يعملون على تعيينه".

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وأتبع: "لا يوجد حالياً مدرب يشغل بال بايرن ومتاح مجاناً أو لا يعمل أو قرر أخذ عام من الراحة".

وتأتي تصريحات هونيس بعد أن قالت "سكاي" إن بايرن تلقى ردود فعل إيجابية من محيط ألونسو بعد المحادثات الأولى بين الطرفين، ولكن سيكون عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن التي تقارب 25 مليون يورو.