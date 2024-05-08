"لن يكون الأمر سهلًا" .. رئيس أتلتيكو مدريد يفاجئ الجميع بأمنيته لنهائي دوري أبطال أوروبا!

"تأهل هذا الفريق إلى النهائي سيكون أفضل لنا"

أثار إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، جدلًا واسعًا بسبب إجابته غير المتوقعة عندما سُئل عمن يريد الفوز بمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد، اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في "أليانز آرينا" انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

وفاجأ سيريزو الجميع عندما تحدث سُئل عن توقعاته وأمنياته لمباراة الريال والبايرن، قائلًا لصحيفة "آس" الإسبانية: "إذا كان هناك فريق إسباني في النهائي، فهذا أفضل".

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وأضاف: "يجب أن أذهب إلى ألكالا دي إيناريس، حيث أتناول العشاء، والحقيقة هي أنني لن أتمكن من رؤية المباراة بين الريال وبايرن ميونخ. لكنها ستكون مباراة رائعة. لن يكون الأمر سهلًا على أي من الفريقين".

ويعتبر أتلتيكو مدريد غريمًا للنادي الملكي، حيث يشتد الصراع بينهما في العاصمة الإسبانية، وكان الروخيبلانكوس هو الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز على الريال في الدوري هذا الموسم بنتيجة (3-1)، كما أقصاه من دور الـ16 بكأس الملك (4-2).