رئيس "الروخيبلانكوس" يكشف موقفه حول العديد من الملفات

أدلى رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو بتصريحات قوية على هامش لقائه مع برنامج "الشيرينجيتو" الشهير وحديثه للصحفي المخضرم جوسيب بيدريرول.

وقال سيريزو: "علاقتي مع ريال مدريد جيدة للغاية، ليس لدي أي مشكلة مع فلورنتينو بيريز، أنا أحب ريال مدريد وبرشلونة".

ويعرف عن سيريزو عدم متابعته لكل مباريات أتلتيكو مدريد من الملعب، ولهذا سأله بيدريرول مازحًا عما إذا كان يشاهد مباريات الفرق الأخرى فقال إن الأمر "يعتمد على من يلعب ومن يثير اهتمامه" على حد تعبيره.

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وأضاف: "أنا لست ضد ريال مدريد، لكنني مشجع لأتلتيكو، هناك العديد من الأشخاص في أتلتيكو لا يعادون ريال مدريد، لدينا أفضل ملعب في أوروبا، إنه أكثر فخامة من سانتياجو برنابيو".

وأكد سيريزو أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني "غير قابل للمساس" مشيرًا إلى أنه "يؤدي بشكل جيد للغاية وهو سعيد".

وأشار سيريزو إلى أنه بينما كان الهدف في أوقات ماضية هو الحفاظ على مكان أتلتيكو مدريد بين أول 3 مراكز في الدوري الإسباني إلا أنه "من الآن فصاعدًا يجب أن نقول إننا يجب أن نفوز بالألقاب" على حد تعبيره.