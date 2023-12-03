رئيس أتلتيكو مدريد يرد: فيليكس لن يعود إلا في هذه الحالة، وهذا رد فعلي على احتفاله!

رد فعل غير متوقع من رئيس النادي العاصمي!

كشف إنريكي سيزارو رئيس أتلتيكو مدريد عن رغبته في عودة اللاعب جواو فيليكس لصفوف فريقه حال لم يقم برشلونة بشراء اللاعب بحلول نهاية فترة الإعارة.

وأكد سيزارو على هامش الغداء الاعتيادي مع رئيس برشلونة قبل المباراة المنتظرة بين الفريقين بحسب ما نقلت "موندو ديبورتيفو" إن فيليكس يعد من أفضل اللاعبين في أوروبا.

وقال سيزارو: "جواو فيليكس الآن لاعب معار من أتلتيكو مدريد لبرشلونة، ونتمنى له الأفضل، هو أحد أفضل اللاعبين في أوروبا ويلعب لهم، ولو لم يضمه برشلونة في الصيف المقبل نريد أن يكون لاعبًا لنا من جديد".

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وأردف عن إمكانية احتفاله حال جل في شباك أتلتيكو مدريد: "كل من يسجل سيريد أن يحتفل، أيًا كان الفريق، هل هذه مشكلة، هل تعتقد أنه لا يجب أن يحتفل، هل ستأخذ منه فرحته الشخصية وانتصاره؟ لا أعتقد ذلك".

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جدير بالذكر أن جواو فيليكس يدخل تلك المباراة بعد سجال تم بينه وبين نجوم أتلتيكو مدريد في الأيام الماضية حول أسباب رحيله عن الفريق العاصمي.