رئيس أتلتيكو مدريد يدافع عن جماهيره: لا نعرف العنصرية!

لا وجود للعنصرية في ديربي مدريد...

نفى إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، وجود أي ظواهر عنصرية بين صفوف جماهير فريقه، قبل اللقاء المرتقب أمام ريال مدريد، في الدوري الإسباني.

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ويستضيف اتلتيكو مدريد، نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

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وقال سيريزو، في تصريحات إعلامية عند وصوله إلى مقر العشاء الذي سيتناوله مع إدارة ريال مدريد، قبل المباراة: " في أتلتيكو لا يوجد عنـصري واحد، بل هناك قاعدة جماهيرية منظمة".

وتابع: "الجميع يأتي لمشاهدة مباريات كرة القدم، وليس للحرب والصراعات، وكما هو الحال دائمًا سنحاول الخروج بالفوز في مباراة الليلة".

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جدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي أتلتيكو مدريد، في المركز الثالث وفي جعبته 15 نقطة.