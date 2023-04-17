رئيس أتلتيكو مدريد يحذر برشلونة: لقب الدوري الإسباني لم يحسم بعد!

تصريحات مثيرة من رئيس نادي أتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

تحدث إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، عن مواجهة فريقه القادمة أمام برشلونة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقى فريق برشلونة مع أتليتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الليجا.

وقال سيريزو، في تصريحات لوكالة "Agencia EFE" نقلتها صحفية "ماركا" :"أتلتيكو مدريد مازال لديه الفرصة للفوز بلقب الليجا هذا الموسم، وسنذهب إلى الكامب نو من أجل الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث".

وتابع: "هناك تسع مباريات متبقية على نهاية الموسم و27 نقطة على المحك، والفرصة مازالت قائمة”.

وأضاف:” نتمنى أن يخسر برشلونة وريال مدريد في المباريات القادمة، لكي تصبح فرصتنا أكبر”.

وقلص أتليتيكو مدريد الفارق مع برشلونة إلى 13 نقطة، ويحتل أبناء سيميوني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين خلف ريال مدريد الوصيف.

واذا نجح فريق أتليتيكو مدريد في الانتصار على برشلونة سيقل الفارق معهم إلى عشرة نقاط مع تبقي 8 جولات على نهاية المسابقة.