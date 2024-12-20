رئيس أتلتيكو مدريد: كنت أتمنى مشاركة لامين يامال أمامنا.. وقائد الفريق: غيابه عن برشلونة إيجابي وسلبي!

الموهوب الإسباني من أهم لاعبي العالم في الوقت الراهن

سيكون غياب لامين يامال عن برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بمثابة ضربة كبيرة لفريق المدرب هانزي فليك، خصوصًا في ظل إيقاف الأخير أيضًا وخوض مساعده ماركوس سورج غمار المباراة بدلًا منه.

وقد قال رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "من السيئ أن يتعرض لامين يامال للإصابة، فهو لاعب كرة قدم استثنائي، وإرث لكرة القدم الإسبانية، ومثال على أن كرة القدم لا تلقي بالًا للأعمار، نحن نحب مواجهة الأفضل وهذا هو ما يحدث حين يوجد لاعبون مثل".

وأردف رئيس النادي، البالغ من العمر 76 عامًا: "من المؤسف أنه سيغيب عن هذه المباراة. لا يسعني إلا أن أتمنى له الشفاء العاجل".

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وكان تحدث كوكي قائد أتلتيكو مدريد أيضًا عن غياب يامال عن مباراة الدوري الإسباني الحاسمة وقال: "إنه أحد أكثر اللاعبين تنوعًا في برشلونة وهذا أمر سيئ لأنك تريد دائمًا اللعب ضد الأفضل، لكن السبب الوحيد لعدم الرغبة في مواجهة الأفضل هو أن غيابهم نقطة لصالحنا، في الملعب سيعود هذا بالنفع علينا".

وسجل يامال 6 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم، وكتب توهجًا كبيرًا رفقة برشلونة، لكنه تعرض لإصابتين متتاليتين أثرتا بشكل كبير على أداء الفريق الكتالوني.