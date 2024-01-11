رئيس الهلال التنفيذي يكذب مزاعم أوروبا ويكشف: كيف أقنعه السعوديون بالرحيل عن مانشستر سيتي؟

رئيس الهلال التنفيذي يكشف أسرارًا مثيرة

SHAHID

كشف الإسباني ستيف كالزادا، عن سر رحيله من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، والانتقال إلى الهلال السعودي؛ لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، التعاقد بشكل رسمي مع كالزادا؛ الذي حقق نجاحات كبرى مع برشلونة الإسباني، ثم مانشستر سيتي.

وعن ذلك يقول كالزادا في تصريحات مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأرحل عن السيتزنس؛ بعد تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري وكأس الاتحاد وأبطال أوروبا) في الموسم الرياضي الماضي، بالإضافة إلى زيادة مداخيل النادي، 3 أضعاف عن ما كانت عليه سابقًا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن.. الرئيس التنفيذي أكد على أنه بعد اتصال مسؤولي الهلال به، وشرحهم مشروع النادي الضخم؛ قرر الانفصال أخيرًا عن مانشستر سيتي، وخوض تجربة جديدة "مثيرة" في مسيرته.

ونفى وجود ميزانية "مفتوحة" في نادي الهلال - كما يزعم البعض -؛ قائلًا: "في السعودية مثل الأندية الأوروبية؛ هُناك ميزانية محددة يجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها؛ وإلا ستكون النتائج سيئة".

ورد ستيف كالزادا، على الأحاديث المتداولة بأن ما تفعله السعودية حاليًا، ليس إلا مرحلة وستنتهي، بتأكيده على أنه وجد خطة "طويلة الأمد" في القطاع الرياضي، مستشهدًا باتصال العديد من النجوم العالميين به، للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، بمجرد معرفتهم بأنه سيرحل إلى المملكة.

SHAHID