فيديو | أمام رئيس النصر .. طفل نصراوي يقلل من كريستيانو رونالدو ورد مفاجئ من مسلي آل معمر

طلب التعاقد مع ليونيل ميسي بدلًا منه، فكيف أجابه رئيس النصر؟

ربما هو الرئيس صاحب الصدر الأكثر سعة من بين كافة الرؤساء، إذ ظهر مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، في مقطع رفقة طفل، يحدثه عن أحوال الفريق ويقدم طلباته الخاصة.

العالمي خرج الموسم الجاري بخفي حنين من كافة البطولات، إذ ودع كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، بينما احتل الوصافة في دوري روشن السعودي.

وانتشر مقطع لأحد الأطفال رفقة رئيس النصر، مطالبًا إياه بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليرد عليه مسلي: "أحضرت لك رونالدو"، ليتفاجأ بوصف الطفل لصاروخ ماديرا بـ"الفاشل".

لم ينه مسلي الحوار بعد التقليل من النجم البرتغالي، إنما اعترض مكتفيًا بقول: "لا .. لا"، رافضًا المبالغة جبرًا لخاطر الطفل ومواصلًا الحديث معه.

وطلب الطفل النصراوي أيضًا رئيس ناديه بالتجديد مع مدافع الفريق الإسباني ألفارو جونزاليس، ليسايره آل معمر، سائلًا إياه: "كفو؟!"، ليرد الطفل: "والله كفو".

جدير بالذكر أن عقد المدافع الإسباني يتضمن بند تمديد عقده لموسم إضافي، لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة النصر رغم رغبتها في بقائه إلا أنها تخشى تكرار إصاباته.