رئيس النصر: سنفوز بمعركة كنو ولم نحسم موقفنا من الميركاتو

التكهنات مستمرة حول موقف النصر من ضم رونالدو

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، عن موقفه من الاحتجاج على مشاركة محمد كنو في الديربي مع الهلال، وخطط النادي للميركاتو الشتوي.

الديربي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، بمشاركة كنو الذي عاد مجددًا بعدما تم إيقافه في مايو الماضي لمدة 4 أشهر على خلفية توقيعه للنصر ثم تجديد عقده مع الهلال.

وقال رئيس النصر في تصريحات لقناة "SSC NEWS":"قمنا باستخدام الحق القانوني المشروع لنا، ونثق في كسب الاحتجاج الذي تقدمنا به ضد مشاركة كنو مع الهلال واتجهنا لمركز التحكيم الرياضي".

وأما عن خططه في الميركاتو الشتوي:"حتى الآن لم نقرر أي شيء، سنرى ما سيحدث بعد مباراة الخليج وسنتحدث مع المدرب رودي جارسيا وسنناقش إمكانية تغيير بعض الأجانب".

وعن الشكاوى من أرضية ملعب مرسول بارك:"لا توجد أي شكوى من اللاعبين والمدربين عن هذا الأمر".

جدير بالذكر أن النصر ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، ولكن رئيس النصر رفض تأكيد هذه الأنباء في وقت سابق.

Shahid