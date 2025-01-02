"فليشهد الله على ما فعلناه" .. رئيس اللجنة الفنية للحكام يعترف في تسريب بظلم فليك!

ماذا قال لويس كانتاليخو؟

أقر لويس ميدينا كانتاليخو، رئيس اللجنة الفنية للحكام بالدوري الإسباني، بأن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، لم يكن يستحق البطاقة الحمراء في مباراة ريال بيتيس بالليجا.

وتلقى المدرب الألماني البطاقة الحمراء، إثر اعتراضه على حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة 16 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، ليتسبب ذلك في إيقاف فليك لمباراتين وحرمانه من توجيه فريقه في الملعب.

وأقر كانتاليخو، في الندوة الأسبوعية مع الحكام بأن طرد فليك لم يكن عادلاً وأن الحكام يجب أن "يتمتعوا ببعض المرونة" في هذا النوع من المواقف، وذلك خلال تسجيل صوتي نشرته شبكة "جيجانتيس".

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وقال رئيس اللجنة الفنية للحكام: "هذا الأسبوع، رأينا مدربًا يُطرد لمجرد أنه يعترض على الحكم.. فليشهد الله على ما نفعله! لقد تحملنا الشكاوى والإيماءات والاحتجاجات من جميع اللاعبين طوال الموسم وعلى بعد 10 أمتار من المنطقة الفنية، عليك أيضًا أن تكون حذرًا بعض الشيء عندما تحدث أشياء مثل هذه".

وأوضح كانتاليخو، أن الحكام لديهم بالفعل بروتوكول لتحذير المدربين إذا احتجوا على قرار في المباريات، قائلًا: "وضعنا هذا البروتوكول للتحذير اللفظي، على الرغم من بعض الإهانات أو رمي زجاجة عليك أو ضربك بالكرة. دعنا نذهب إلى هناك، لقد حذرناه بوضوح لفظيًا وقد رأى الجميع ذلك بالفعل".

وواصل: "أن يستمر المدرب في الشكوى أو أنه يريد أن تكون له الكلمة الأخيرة، ارجع له وحذره. لكنني أكرر، سنحاول بكل الوسائل أن نكون أكثر عدالة قليلاً".

وختم: "أنا لا أقصد التهاون، لكن عند سب الحكم بلفظ (ابن العاهرة) من مسافة قريبة لا شك أنه يستحق الطرد، لكن هناك تعبيرات تشكل جزءًا من تعبير المدرب عن الإحباط ويتعين علينا النظر في هذا الأمر قليلاً".