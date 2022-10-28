رئيس التعاون يُوضح موقف النابت من التجديد وحقيقة التعاقد مع جوميس

نفى سعود الرشود رئيس نادي التعاون السعودي كل ما أثير في الإعلام عن سعيهم للتعاقد مع بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السابق، واصفًا تلك الأخبار بالإشاعات الهادفة للتأثير على مسيرة الفريق في دوري روشن السعودي.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" "هذا الخبر غير صحيح أبدًا وأندهش من ظهور تلك الأخبار، خاصة في ظل امتلاكنا لياندري تاوامبا أحد أفضل مهاجمي الدوري السعودي، تلك مجرد إشاعات تهدف للتأثير على مسيرة الفريق".اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بإثارة ونجوم دوري روشن السعودي
الرشود تطرق للحديث عن تجديد عقد نجم الفريق سميحان النابت الذي يقترب من دخول الفترة الحرة في عقده، قال "الحديث حول هذا الموضوع كثير، الأكيد أن نادي التعاون لن يُقصر أبدًا في السعي للحفاظ على نجومه، لكننا نعيش حالة احتراف، الأمر أصبح عرض وطلب، المؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا ونحن نتحدث مع الوكيل حاليًا ولكننا لن نتحدث عن أي شيء إلا بعد توقيع العقود رسميًا".
يُشار إلى أن النابت ارتبط بالعديد من الأندية بعد تألقه الملفت مع التعاون في الموسمين الأخيرين، وقد حاول الاتحاد ضمه الصيف الماضي لكن ناديه رفض التخلي عنه.
الأسطوري محمد نور أحد أبرز المعجبين بالجناح السعودي وقد أعرب مرارًا عن أمنيته بانضمامه للاتحاد رغم أنه سبق أن لعب للأهلي.اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بإثارة ونجوم دوري روشن السعودي
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