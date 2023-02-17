رئيس التعاون: كنا الأفضل وظُلمنا في الهدف الثاني بسبب كريستيانو رونالدو

تصريحات مثيرة بعد مباراة ممتعة بين النصر والتعاون

شن سعود رشودي رئيس نادي التعاون هجومًا لاذعًا على فيصل البلوي حكم مباراة فريقه أمام النصر في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت مساء اليوم بفوز النصر 2-1 وأثارت جدلًا واسعًا.

كريستيانو رونالدو صنع هدفي فريقه لعبد الرحمن غريب وعبد الله مادو، وقد شن منافسو النصر ومشجعو التعاون هجومًا لاذعًا على الحكم السعودي لاحتسابه الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ويرى أولئك أن رونالدو كان متسللًا خلال تسديد مادو للكرة وقد حجب الرؤية عن حارس مرمى التعاون مايلسون، وذلك ما أشار إليه الرشودي خلال تصريحاته المثيرة عقب المباراة.

إذ قال "كنا الفريق الأفضل خاصة في الشوط الثاني لكن تلك كرة القدم، الأفضل لا يفوز دائمًا، لكني مع هذا أعتقد أن الهدف الثاني جاء من تسلل واضح، لأن رونالدو كان متسللًا وقد حجب الرؤية عن حارس المرمى خلال تسديد مادو للكرة، الحكم استغرق وقتًا طويلًا لاتخاذ قراره وقد كان خاطئًا".

أضاف "هذا الحكم سبق أن ظلمنا كذلك خلال مواجهة الفتح، أعتقد أن الحكم السعودي من الصعب أن يتطور، كنا سنطلب حكامًا أجانب للقاء لكننا ظننا أن النصر هو من سيطلب ولذا لم نتقدم بطلب استقدام حكام أجانب، وحين علمنا أن النصر لم يتقدم كان موعد التقديم قد أغلق".

من جانبه، وافق بريكليس شاموسكا رأي الرشودي بقوله في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لا أحب الحديث عن التحكيم لكن هدف فوز النصر كان تسللًا لأن رونالدو من موقع التسلل كان حاجب الرؤية عن حارس مرمانا، لكن في النهاية هو قرار الحكم وأعلم به".

شاموسكا بارك للسعودية التعاقد مع النجم البرتغالي مؤكدًا أن وجوده في الملعب يُعطي المنافسين حوافز كبيرة لتقديم أفضل ما لديهم.