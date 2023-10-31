رئيس البرازيل : لهذا السبب يتفوق ميسي على كل اللاعبين من أبناء بلادي!

إشادة هائلة بالنجم الأرجنتيني

حث الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أبناء بلاده، للسير على خطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل الفوز بالكرة الذهبية.

ميسي نجح في الحصول على الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه، أمس، الإثنين، وهو الأمر الذي شجع دا سيلفا على نسيان الصراع الكروي التاريخي بين الأرجنتين والبرازيل.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس":"يجب أن يكون ميسي قدوة للاعبين البرازيليين، الرجل الذي يبلغ من العمر 36 سنة حصل على كأس العالم وحاز على الكرة الذهبية وكل شيء".

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وأضاف:"ميسي يجب أن يكون مصدر إلهام لهؤلاء الأطفال، أي شخص يريد الفوز بالكرة الذهبية عليه أن يكرس نفسه للعمل من أجل هذا الهدف".

وتابع:"الاحتراف لا يتماشى أبدًا مع الذهاب المتكرر للحفلات ولا يتناسب أبدًا مع قضاء الليل والسهر في الخارج".

ويأتي حديث لولا دا سيلفا ليسلط الضوء على الحياة الهادئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعدم اتجاهه للسهر والحفلات بصورة مبالغ فيها مثل العديد من اللاعبين الآخرين.

وفي الوقت ذاته لم يفز أي لاعب برازيلي بالكرة الذهبية منذ كاكا في 2007، حيث كان نيمار هو الأقرب في السنوات الأخيرة واحتل المركز الثالث في كل من عامي 2015 و2017.