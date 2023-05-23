رئيس الأهلي يكشف المسؤول عن إزالة صورة ماجد النفيعي من جدار الرؤساء

تامر أبو سيدو
ahli - majed nefaie - waleed muath 2022-2023goal
الأهليدوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

وليد معاذ يكشف بعض الأسرار في الفريق الجداوي

كشف وليد معاذ رئيس النادي الأهلي عن صاحب قرار إزالة صورة سلفه ماجد النفيعي من جدار رؤساء النادي في مقره بجدة، وذلك خلال حواره مع الإعلامي تركي العجمة عبر برنامج كورة.

النفيعي كان قد تولى رئاسة الأهلي بعد فوزه بالانتخابات التي أقيمت في مايو 2021 عقب رحيل سلفه عبد الإله مؤمنة، وقد استمر في منصبه حتى استقال منه في سبتمبر الماضي عقب هبوط الفريق وبدايته الصعبة في دوري يلو، وبعدها كُلف معاذ بالمنصب حتى نهاية الموسم الجاري.

ونجح الرئيس الجديد في تحسين أوضاع النادي على جميع الأصعدة وقاده إلى العودة لدوري روشن السعودي وقد بات قريبًا من التتويج بدوري يلو تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

العجمة سأل معاذ حول المسؤول عن إزالة صورة الرئيس من مقر النادي رغم بقاء صور آخرين يُحملهم الجمهور والإعلام المسؤولية في هبوط الأهلي، فأجاب "أنا رئيس النادي وأي قرار داخل النادي أنا المسؤول عنه، ولا أريد الدخول في الأسباب والتفاصيل".

وجاءت جل ردود فعل الجمهور الأهلاوي مؤيدة لتلك القرار وقد أشادوا بمعاذ لقيامه بتلك الخطوة، فيما أشار بعضهم إلى أن تلك الحادثة غير مسبوقة في كرة القدم المحلية والعالمية ولا تجوز أبدًا.

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