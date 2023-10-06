رئيس الأهلي يحسم مستقبل يايسله .. ويؤكد: "ديربي الاتحاد تحصيل حاصل بالنسبة لنا"

رئيس الأهلي يخرج عن صمته بعد ديربي الاتحاد

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حسم خالد العيسى، رئيس شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، مستقبل الألماني ماتياس يايسله؛ بعد الهجوم الجماهيري الذي يتعرض له، في الفترة الماضية.

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وأنباء كثيرة ترددت خلال الفترة الماضية، بشأن إمكانية "إقالة" يايسله، من القيادة الفنية للفريق الأهلاوي، والتعاقد مع مدرب آخر؛ حيث تتجه الترشيحات إلى البرتغالي روي فيتوريا.

وفي هذا السياق.. دافع العيسى خلال تصريحاته مع برنامج "أكشن مع وليد"، مساء الجمعة، عن عمل يايسله مع الفريق الأول لكرة القدم، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وقال رئيس الأهلي: "يايسله لا يملك الخبرة؟.. النتائج تتحدث على نفسها، نحن ننافس ونسير في الطريق الصحيح"؛ في تأكيد غير مباشر، على بقاء المدرب الألماني، وعدم التفكير في إقالته، على الأقل حتى الآن.

وسخر خالد العيسى، من نادي الاتحاد بقسوة؛ عندما صرح بأن ديربي جدة، كان مجرد "تحصيل حاصل" بالنسبة للأهلي، الذي كان يدخل المباراة وهو ضامن الثلاث نقاط.

وشدد العيسى، على أن الاتحاد ظل لمدة 9 سنوات كاملة؛ وهو لا يستطيع تحقيق الانتصار على الأهلي، مختتمًا حديثه بالقول: "ما حدث لنا في الفترة الماضية، مجرد كبوة".

جدير بالذكر أن الأهلي، حقق فوزًا غاليًا على الاتحاد (1-0)، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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