"رئيس الأهلي تجاهل اتصالاتي" .. الجندل يكشف معاناته قبل مفاجأة كأس الملك ويؤكد: لاعب الراقي السابق عُرض علينا ورفضنا ضمه

لمفاجأة الإطاحة بالأهلي من كأس الملك كواليس كثيرة، يكشف عبدالله السالم عن بعضها..

كشف عبدالله السالم؛ رئيس نادي الجندل، عن حجم معاناته للسفر لجدة لمواجهة الأهلي، في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

الجندل أحدث مفاجأة كبرى في 23 من سبتمبر الماضي، بالإطاحة بالراقي من دور الـ32 من كـأس الملك بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

تحقيق هذا الفوز التاريخي مفترض أن تكون الظروف مهيئة من قبله، لكن هذا لم يحدث في الجندل، الذي لم يكن يمتلك حتى مصاريف إقامته في جدة، إذ قال السالم خلال بودكاست "الأول 1": "سافرنا إلى جدة قبل المباراة بأربعة أيام، لم يكن معنا مصاريف الإقامة التي بلغت 64 ألف ريال سعودي، حاولت البحث عن راعٍ لإقامتها، وبالفعل نجحت في ذلك".

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وأضاف: "المشكلة الثانية كانت ملعب التدريب؛ خاطبت عدة أندية لخوض التدريبات على ملعبها؛ منها الأهلي الذي راسلت رئيسه خالد العيسى عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية ورسائل واتس آب وعبر البريد الإلكتروني، لكنه لم يتجاوب معي إطلاقًا، حتى وافقت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية على السماح لنا بالتدرب على رديف الجوهرة".

ونفى السالم أن يكون قد عرض مكافأة على لاعبيه حال تحقيق الفوز، موضحًا أنه فقط طالبهم بالاستمتاع وإمتاع الجماهير، حتى تحققت المفاجأة، رافضًا في الوقت ذاته إرجاع الهزيمة لظروف الأهلي، قائلًا: "لقد لعب بالتشكيل الأساسي باستثناء فرانك كيسييه، وحتى لو ظروف الأهلي سيئة، يبقى أفضل من الجندل عشر مرات".

وعلى جانب آخر، تحدث رئيس الجندل عن مدى تأثير قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص قوائم الأندية من 30 إلى 25 لاعب على الكثير من اللاعبين الذي اضطروا للعب في دوري الدرجة الأولى وحتى النزول للدرجة الثانية، ومنهم من لم ينجح في العثور على نادٍ جديد.

أحد من سلط الضوء عليهم كان سلمان المؤشر، الذي رحل عن الأهلي في صيف 2023 نحو الطائي ومنه إلى الجبيل في صيف 2024: "أسعار اللاعبين في دوري روشن مبالغ بها بشكل كبير، لكن العام الماضي مختلف عن الحالي، إذ انخفضت الأسعار على إثر قرار الاتحاد السعودي بتخفيض قوائم الأندية من 30 لاعب إلى 25، هذا تسبب في أن عدد كبير من اللاعبين لم ينضم لأندية وآخرون كانوا يلعبون بدوري روشن والآن يلعبون في الدرجة الثانية وليس الدرجة الأولى حتى".

واختتم: "عُرض علينا لاعبون كُثر خلال تلك الفترة، كسلمان المؤشر العام الماضي مع الطائي عرض علينا في الجندل، لكن قائمتنا كانت مكتملة، لذا انتقل للجبيل في الدرجة الأولى، كذلك أديب الحيزان الذي كان يلعب مع الطائي، عُرض علينا ثم انتقل لوج، وحمد العبدان كان مع الخليج العام الماضي والآن لم ينضم لأي نادٍ، هناك لاعبين كُثر".