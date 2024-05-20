رئيس الأهلي الأسبق مهاجمًا ماجد النفيعي: لم يقبل نصيحتي وعاد لأسباب "غير رياضية"!

النفيعي صاحب أسوأ فترة في تاريخ الأهلي، فماذا قال عنه الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل؟

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كشف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل؛ الرئيس الأسبق للنادي الأهلي السعودي، بعض الكواليس عن فترة ماجد النفيعي؛ رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أن فوزه بمقعد الرئاسة في فترته الثانية كان لأسباب "غير رياضية".

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النفيعي ترأس الأهلي في فترتين؛ الثانية منها شهدت هبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه بنهاية موسم 2021-2022، لكن لم يرحل بعد هذه الكارثة، إنما استمر في مهمته حتى قرر الرحيل مع تعثر الفريق في الجولات الأولى من دوري يلو.

وحول هذا الرئيس المثير للجدل، قال الأمير تركي خلال تصريحاته لبرنامج "الملاعب" الإذاعي: "كل نادٍ من الأربعة الكبار له تركيبة، والنفيعي جاء سعيًا لتغيير تركيبة الأهلي وهويته، ففشل، أنا وغيري حاولنا مساعدته لكنه لم يقبل النصيحة سواء في فترته الأولى أو الثانية".

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وأضاف: "من طالب بعودته لفترة ثانية، كانت دوافعهم غير رياضية، بل طالبوا بذلك لعلاقاته وسعيًا للاستفادة من ورائه، وهنا خطأ الأهلاوية، كانت نظرتهم من ناحية العلاقات فقط، والنفيعي في الأساس لم يكن مرشحًا، أنا تواصلت معه بشكل شخصي لإخطاره بأنني سأقدم مرشحي زياد اليوسف، فأخبرني أنه لن يترشح بشكل مؤكد، لكنه ربما أعاد حساباته وقدم أوراق ترشحه، ولم أتواصل معه بعدها".

الأمير تركي اختتم: "عمل النفيعي لم يكن جيدًا، لم تكن هناك إدارة جيدة، لذا هبط الأهلي، كنا في حاجة للتغيير، لكن في الأخير الهبوط نتيجة عمل تدريجي، وزادها النفيعي بطريقته التي ضيعت الأهلي من استمرار بعض اللاعبين وغيرها من الأمور، كان على النفيعي وضع خطة واضحة لعمله خاصةً من الناحية المالية".

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