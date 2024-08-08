رئيس الاتحاد يكشف عن مفاجآت بشأن الصفقات الجديدة والتذاكر الموسمية

كشف لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد عن مفاجآت تخص الصفقات الجديدة للفريق، وأيضًا التذاكر الموسمية التي ينتظرها الجمهور للموسم المقبل 2024-25.
وقال مشعبي خلال تصريحات للإعلامي علاء سعيد: "حتى آخر 3 ساعات من الممكن أن يتعاقد الاتحاد مع صفقات جديدة، حتى يوم 7 سبتمبر انتظروا من الممكن الإعلان عن تطورات بهذا الملف".
وعن احتياجات الفريق قال رئيس الاتحاد: "رأي الجمهور يتفق معه الرأي الفني، وما يقوله الجمهور نفس ما يقوله المدرب، والجميع يعرف احتياجات الفريق".
وتابع: "سيتم طرح التذاكر الموسمية قريبًا، ويمكن لأي مشجع أن يحجز تذاكر مباريات الاتحاد طوال الموسم سواء في ملعب الجوهرة أو الأمير عبد الله الفيصل".
المباراة التالية
واختتم رئيس لؤي مشعبي تصريحاته قائلًا: "الفريق يمتلك لاعبين محليين مميزين سنستخدمهم خلال الخمس سنوات القادمة، والمدرب أبدى إعجابه باللاعب محمد فلاته".