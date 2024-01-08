"رئيسه تعرض للتكذيب" .. رد حاسم من الأهلي على أزمة انتقال سافيتش إلى الهلال

صراع الأهلي والهلال على أزمة صفقة سافيتش لا يزال مستمرًا

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رد النادي الأهلي السعودي، على التكذيب الذي تعرض له الرئيس خالد العيسى، في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن صفقة النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

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سافيتش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى نادي الهلال في صيف 2023، قادمًا من الفريق الإيطالي لاتسيو، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا.

وبعد الصفقة.. صرح العيسى، بأن الراقي كان أول من طلب التعاقد مع النجم الصربي؛ إلا أن لجنة الاستقطابات، حوّلت اللاعب إلى الزعيم الهلالي؛ وهو الأمر الذي كذبه الإعلامي الرياضي الأهلاوي حسن عبد القادر، خلال الساعات الماضية.

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وفي هذا السياق.. نقل برنامج "الديوانية" عن مصدر أهلاوي، تأكيده على أن الراقي، طلب بالفعل التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكد المصدر، على أن تصريحات خالد العيسى، رئيس شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، بخصوص هذا الموضوع "صحيحة"، وأن كلام حسن عبد القادر، لم يكن دقيقًا.

جدير بالذكر أن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات.

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