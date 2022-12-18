رئيسه السابق: أريد رونالدو بديلًا لميسي في النصر

أبدى الأمير تركي بن فيصل رئيس النصر السابق رغبته في رؤية النجم كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في النادي السعودي، وتحديدًا أن يكون بديل الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق.
الأخبار القادمة من أوروبا تربط النجم البرتغالي بالانتقال للدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وقد أكد بن فيصل على الإضافة الكبيرة التي سيقدمها رونالدو للنصر.
وأضاف حول الأمر لبرنامج "أكشن مع وليد" "أتمنى أن يُتوج النصر بلقب الدوري السعودي هذا الموسم ومن ثم يتعاقد مع ميسي في يونيو المقبل".
تابع لبرنامج "المنتصف" "لا أتمنى أن يأتي رونالدو إلى النصر، ولو جاء أتمنى أن يجلس على دكة البدلاء وأن يكون احتياطيًا لميسي حتى أشجع النصر بقوة أكبر".
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كحيلان أكد أنه يُشجع برشلونة ومنتخب الأرجنتين ووصف ميسي بأنه اللاعب الأفضل في الكون وليس فقط الكرة الأرضية، وأضاف "أنا رأيت مارادونا وميسي وأؤكد أن ميسي هو الأفضل في الكون وليس فقط تاريخ الكرة الأرضية".
يُشار إلى أن ميسي يخوض اليوم مع الأرجنتين نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام فرنسا في الدوحة.
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