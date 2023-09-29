رئاسة الهلال وإقالة جيسوس .. ريم عبدالله تفاجئ الجميع!

الممثلة السعودية تتحدث عن مستقبل جيسوس

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كشفت الممثلة السعودية ريم عبد الله عن رأيها في فريقها المفضل الهلال تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، متحدثة عن مستقبله مع الفريق، وعن أمنيتها الشخصية مع الزعيم.

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ويقدم الهلال تحت قيادة جيسوس الفترة الماضية نتائج غير جيدة، حيث تعادل في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي، ثم أمام ضمك في دوري روشن السعودي.

وقالت ريم عبر برنامج "صدى الملاعب": "فريق الهلال لم يظهر بالشكل الذي اعتدنا عليه حتى الآن تحت قيادة المدرب جيسوس الذي لابد وأن يُغير قناعاته الفنية".

وأضافت الممثلة السعودية: "على جيسوس تغيير قناعاته الفنية، وأو يكون الحل هو إقالته والتعاقد مع مدرب آخر، لأن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب".

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وردت عبد الله على سؤال إمكانية ترشحها لرئاسة الهلال أو حتى العضوية الشرفية، حيث قالت: "أتمنى في يوم من الأيام أن أكون رئيسة لنادي الهلال".

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