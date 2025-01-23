فيديو | احتفال صاخب و"تلميحات خبيثة" .. ريو فيرديناند يستفز مشجعًا لمانشستر سيتي بعد السقوط أمام باريس!

ليلة ممتعة على ملعب حديقة الأمراء

تسبب ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، في حالة من الغضب لدى جماهير الجار اللدود مانشستر سيتي، بسبب ما فعله عقب خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

باريس كان متأخرًا بثنائية نظيفة، في المواجهة التي لُعبت أمس، الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، حيث سجل سيتي أولًا عن طريق جاك جريليش وإرلينج هالاند، قبل أن يرد أصحاب الأرض برباعية سجلها عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيش وجونسالو راموش.

فيرديناند الذي كان متواجدًا للتعليق على المباراة وتحليلها عبر شبكة "تي إن تي سبورتس" أغضب مشجعي الفريق الخاسر بسبب بعض تعليقاته وتصرفاته قبل وأثناء وحتى بعد المباراة.

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البداية كانت بتغريدة من أحد مشجعي سيتي، حيث قال:"من العار أن تقوم القناة باختيار فيرديناند للتعليق على مباريات مانشستر سيتي، لقد أعطى بعض التلميحات الخبيئة خلال وقبل المباراة".

ورد عليه فيرديناند بتغريدة أخرى وهو يقوم بجولة صغيرة في الملعب قائلًا:"باريس سان جيرمان 4 ومانشستر سيتي 2 يا لها من مباراة"، ومن خلفه احتفالات جماهير باريس بالريمونتادا التي قد تنقذهم من الوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن فوز باريس جعله يحتل المركز الثاني والعشرين بدوري الأبطال بـ10 نقاط، بينما يأتي سيتي بالمركز الخامس والعشرين بـ8 نقاط من 7 مباريات.