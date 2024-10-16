ريو فرديناند يكشف: كلوب رفض تدريب منتخب إنجلترا من أجل ليفربول!

تجنبًا لغضب جماهير ليفربول، أضاع كلوب تلك الفرصة..

ترك ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، انطباعه عن السبب وراء رفض الألماني يورجن كلوب، فرصة تولي قيادة، الأسود الثلاثة خلفًا لجاريث ساوثجيت.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلن اليوم الأربعاء عن تعيين الألماني توماس توخيل، لقيادة منتخب إنجلترا، خلفًا لجاريث ساوثجيت، الذي رحل عن منصبه بعد انتهاء بطولة أوروبا 2024.

وقال فرديناند عبر قناته على منصة "يوتيوب": "لا أجد مشكلة في تعيين توخيل، إذا سألنا من كان متاحًا أيضًا؟ يورجن كلوب، صحيح أنه خرج من ليفربول، لكنني لا أعتقد أنه كان من السهل قبوله مهمة إنجلترا".

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وأضاف: "أعتقد أن كلوب أراد ألا يثير غضب جماهير ليفربول، التي تربطه بها علاقة رائعة بعد كل تلك السنوات".

وتابع نجم منتخب إنجلترا السابق: "لقد برر كلوب رحيله عن ليفربول بالتعب والمشاكل الشخصية، ماذا لو ظهر بعد استقالته بعدة أشهر كمدرب لمنتخب إنجلترا؟.. لا أعتقد أن هذا كان سيحدث".

يذكر أن كلوب تولى مؤخرًا وظيفة جديدة، بعد تعيينه رئيسًا عالميًا لكرة القدم في شركة "ريد بول"، براتب ضخم مع تمسكه بوضع بند في عقده يسمح له بالمغادرة ليصبح مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا، حيث يرى أنه هدفه الأكبر في المرحلة الحالية.

وقال كلوب: "بعد ما يقرب من 25 عامًا على الهامش، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا للمشاركة في مشروع مثل هذا. قد يكون الدور قد تغير لكن شغفي بكرة القدم والأشخاص الذين يجعلون اللعبة كما هي لم يتغير".