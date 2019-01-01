فايلر وميتشو يعلنان تشكيلي الأهلي والزمالك للقاء السوبر

من سينجح في الظفر بلقب السوبر المصري؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، والصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريقين لمباراة كأس السوبر المصري.

المباراة تقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، مناصفة بين فريقي الأهلي والزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: رمضان صبحي، جونيور أجايي، حسين الشحات.

وتشكيل الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: محمود شيكابالا، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.