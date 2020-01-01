رينير جيسوس يرفض التعليق على أنباء اقترابه من ريال مدريد

وفقاً للصحافة ريال مدريد سيلعن عن الصفقة بعد يوم 19 يناير

رفض رينير جيسوس، لاعب فلامنجو البرازيلي التعليق على احتمالية انضمامه لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويتواجد اللاعب الشاب الآن، مع بعثة المنتخب البرازيلي تحت 23 عاماً، التي تستعد لخوض منافسة بطولة أمريكا الجنوبية المؤدية لبطولة الأولمبياد القادمة.

ورفض اللاعب صاحب الـ 18 عاماً، الاستجابة لأسئلة الصحفيين اليوم في المران عن مستقبله، واكتفى بقول: "دعونا نرى".

ومن جانبها أكدت الصحافة الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي سينضم إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو، بمجرد إتمامه عامه الـ 18، والذي سيوافق يوم 19 يناير الجاري.

تقارير - ريال مدريد يتم اتفاقه مع فلامنجو بخصوص رينيير

وفي سياق متصل، أجرت صحيفة ماركاً حواراً مع فيليبس لويس زميل رينير عن انضمامه المحتمل للميرينجي، قال خلاله: "لم أكن أعلم إنه وقع لريال مدريد، إنها صفقة ممتاز فهو لاعب قوي ويتحمل الكثير بالرغم من أن جسده يبدو ضعيفاً".

وواصل: "إنه ليس جاهزاً بنسبة 100%، للعب في الدوري الإسباني، فهو مازال في الـ 17 من عمره، ولكن بلا شك أن لديه مستقبل مشرق وإمكانيات جيدة".

ويعتقد لويس، أن رينير سيشبه ريكاردو كاكا، بل ويتفوق عليه في بعض الأمور.