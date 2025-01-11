فيديو | بالدموع .. رينان لودي يتعرض لإصابة قوية ويُغادر لقاء الهلال والعروبة على نقالة!

شاهد ما حدث لظهير الهلال

تعرض النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لنادي الهلال، لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه ضد العروبة، جعلته يُغادر متأثرًا بها قبل نهاية المواجهة.

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وسجل رينان هدفًا في انتصار الهلال على العروبة بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وشهدت الدقيقة 79 من زمن المباراة، تدخلًا عنيفًا من جانب لاعب نادي العروبة، مع رينان لودي في منتصف الملعب، ليمسك النجم البرازيلي بركبته ويدخل في نوبة بكاء.

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ولم يتمكن رينان من السير على قدمه بشكل طبيعي، ليتم نقله على "نقالة" إلى خارج الملعب، متأثرًا بالإصابة التي يُعاني منها في ركبته.

ومن المتوقع أن يُعلن الهلال خلال الساعات القليلة القادمة، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لودي خلال مباراة العروبة.