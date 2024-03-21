المدرب الفرنسي وتصريحات صادمة

أعلن مدرب منتخب فرنسا للسيدات هيرفي رينارد رحيله عن منصبه عقب أولمبياد باريس 2024 الصيفية المقبلة.

وازدادت الضغوط على مدرب السعودية السابق عقب خروجه من ربع نهائي المونديال الماضي في أستراليا ونيوزيلندا، وفشله في قيادة الفريق للقب.

وقال رينارد في تصريحات نقلتها"RMC": "واقعة كوت ديفوار (عرض تدريب المنتخب في أمم إفريقيا) كانت ستهز المجموعة، ولكن لحسن الحظ فزنا على ألمانيا وإلا كان سينتظرني القناصة".

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وأكمل: "لأكون صريحاً، أخبرت الاتحاد الفرنسي بنيتي الرحيل عقب الأولمبياد، نحن لسنا الأفضل في العالم ولكن نتطور ولكن عندما أقرأ التعليقات أشعر بأن يوجد حالة من عدم الرضا".

وحول عرض الكوت ديفوار: "الأمر انتهى وهذه وجهة النظر وأحترمها، ولكن بعدها مباشرة مدرب سلوفاكيا عُين في نابولي وسيدرب الفريقين معاً، ونابولي ليس فريقاً صغيراً".

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو مع "لو فيجارو" رحيل رينارد بحلول نهاية الألعاب الأولمبية في الصيف القادم بباريس.