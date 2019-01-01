رينارد يمنع المنتخب السعودي من استخدام الهواتف خلال معسكر الدمام

المنتخب السعودي يستعد لملاقاة نظيره المالي وديًا واليمني في تصفيات كأس العالم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، منع اللاعبين من استخدام الهواتف، في معسكر الأخضر المقام حاليًا في الدمام.

وكان رينارد قد تولى تدريب منتخب السعودية مؤخرًا عقب رحيله عن المغرب بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفرنسي هيرفي رينارد قرر عدم استخدام اللاعبين للهواتف في معسكر الأخضر من أجل التركيز.

وجاء منع الهواتف خلال التدريبات والاجتماعات وتناول الوجبات، من أجل الحفاظ على سرية المعسكر الذي بدأ أمس الإثنين.

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ويواجه منتخب السعودية نظيره المالي وديًا قبل لقاء اليمن ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر، والمقرر للمباراة يوم الثلاثاء القادم.

ويرغب رينارد لتحقيق انطلاقة قوية مع الأخضر السعودي بعد الإخفاق مع أسود الأطلس في بطولة الأمم الإفريقية والخروج من دور الـ16.