رينارد يتراجع .. مفاجآت في مواجهة السعودية وأيسلندا

ثماني أيام فقط متبقية على نهاية معسكر أبو ظبي، ورينارد يقرر مصالحة الجماهير

يستعد المنتخب السعودي لخوض رابع مبارياته الودية، في معسكر أبو ظبي الحالي، في السادس من نوفمبر الجاري، أمام منتخب أيسلندا، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

المعسكر الذي انطلق في 17 من أكتوبر الماضي، من المنتظر أن ينتهي في العاشر من نوفمبر، على أن يعلن بعده الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن رينارد قرر إلغاء السرية التي فرضها على الثلاث وديات الأخيرة التي لعبها الفريق، وقرر إذاعة مواجهة أيسلندا عبر القنوات الفضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تقرر دعوة عدد من الشخصيات الرياضية لحضور المباراة، بجانب توزيع تذاكر مجانية للجماهير الراغبة في الحضور.

وكان رينارد قد فرض السرية على المواجهات السابق، لحماية لاعبيه، بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها الفريق، بجانب تطبيق بعض الخطط التكتيكية التي سيعتمدها في المونديال، لمفاجأة الخصوم.

يذكر أنه خلال معسكر أبو ظبي، حقق الأخضر الفوز أمام مقدونيا 1-0، ثم تعادل أمام ألبانيا والهندوراس 0-0.