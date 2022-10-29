رينارد: سنلعب وديتين يوم الأحد .. وسنلعب بـ11 لاعبًا فقط!

المدرب الفرنسي يتحدث عن الشهراني والغنام

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن استعداد الأخضر لمواجهة الهندوراس وديًا، وعن آخر تطورات المصابين.

خلال تصريحات نُشرت عبر حسابه المنتخب السعودي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال المدرب الفرنسي: "وصل ياسر الشهراني إلى المعسكر اليوم وهذا يعد خبر جيد لنا، وناصر الدوسري وسلطان الغنام تحسنوا كثيرًا، وهم في مرحلة التأهيل، حتى سلطان بدأ الركض على جهاز الجري".

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وتابع: "خلال 48 ساعة سيحتاجان للكشف عند الطبيب لأخذ الضوء الأخضر لينضما لنا وهذا خبر جيد جدًا، وأتمنى أن ينضموا لنا في أقرب وقت ممكن".

وتحدث المدرب الفرنسي عن ودية الهندوراس، حيث قال: "هي رحلة جديدة ولها طابع خاص، وهي ثالث مباراة إعدادية لنا، فريق واحد سيلعب بـ11 لاعب سيلعبون 90 دقيقة، وسنحاول أن يلعبوا قدر الإمكان وهناك بعض البدلاء في حال عدم استطاعة بعض اللاعبين استكمال المباراة".

وعن الودية الثانية التي ستقام، قال رينارد: "الفريق الآخر 11 لاعبًا سيخوضون مباراة تدريبية أخرى في نفس اليوم، وطالبنا من المنتخب الأولمبي خوض المباراة، لأنه من المهم أن يخوض اللاعبين الكثير من الدقائق".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "سنرى غدًا تحسنًا من ناحية عدد دقائق اللعب، ولذلك سيكون يومًا طويلًا ومباراتين على التوالي، وبعدها سنتأكد من لياقة الجميع، وإذا كنا في حاجة للتحسن أو مزيد من العمل".

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