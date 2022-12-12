"رينارد أحرج الفرج وأهدر بسببه هيبة المنتخب السعودي"

قائد الهلال لم يلعب سوى شوط واحد في كأس العالم

شن الناقد الرياضي محمد أبو هداية هجومًا لاذعًا على الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية بسبب إصراره على ضم سلمان الفرج لقائمة الأخضر في كأس العالم قطر 2022.

قائد الهلال تعافى من إصابته وأصبح جاهزًا للعب قبل المونديال بأيام قليلة، وقد بدأ المواجهة الأولى أمام الأرجنتين لكنه تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول ولم يستطع اللعب بعدها في قطر أبدًا.

أبو هداية قال خلال حديثه في مساحة 24 الرياضية عبر تويتر "قناعة رينارد ببعض اللاعبين الذين لعبوا معه في التصفيات وإصراره على بقائهم معه في المعسكر رغم معاناتهم من الإصابة كانت السبب في إخفاق المنتخب السعودي في كأس العالم".

"يُحاولون التسويق لفكرة أن سلمان الفرج مثلًا ليس له بديل ولا يوجد من هو أفضل منه، لكن القضية ليست الأفضل بل الأكثر جاهزية، لا يختلف اثنان على الفرج لكنه ذهب لكأس العالم ولعب 40 دقيقة وغادر، المدرب أحرجه أمام الرأي العام وأهدر سمعة الأخضر في قطر".

أتم "لا يوجد لاعب دون بديل، الأمر يتعلق بمنح اللاعبين الفرصة والثقة، لكن أن يستمر لاعب في المعسكر لـ60 يومًا ثم يلعب شوط واحد ويُغادر المونديال أمر غير مقبول أبدًا، هذا شيء أسميه فضيحة".

يُشار إلى أن الأخضر فاز على الأرجنتين وخسر أمام بولندا والمكسيك ليُغادر كأس العالم من دور المجموعات.