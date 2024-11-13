حذر من البحرين .. هيرفي رينارد: أتمنى البقاء مع المنتخب السعودي حتى كأس العالم 2034

المؤتمر الصحفي لمدرب السعودية قبل مواجهة أستراليا

رفض هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية استبعاد البحرين من حسابات المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن المجموعة الثالثة، مشيرًا إلى أن الصراع عليها سيكون ثلاثيًا بين الأخضر والبحرين وأستراليا.

اليابان تتصدر المجموعة وتبدو في طريق مفتوحة لحجز البطاقة الأولى المؤهلة مباشرة إلى المونديال، فيما تمتلك السعودية والبحرين وأستراليا 5 نقاط لكل منها ومن ثم إندونيسيا والصين بـ3 نقاط لكل منها.

رينارد أوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أستراليا يوم الخميس القادم أن أجواء الأخضر ليست غريبة عليه أبدًا، مشيرًا إلى أنه عمل مع ثلاثة أرباع اللاعبين الموجودين في المعسكر بالفعل خلال ولايته الأولى التي شهدت التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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وأضاف حول اللقاء "المباراة صعبة والضغط على الفريقين، الضغط قد يكون عاملًا جيدًا، المباراة ستكون مثيرة وممتعة بين الطرفين وستُحسم في أرض الملعب. علينا ألا نغفل منتخب البحرين وكذلك إندونيسيا، خاصة أن البحرين أتت هنا وانتصرت، نحن في منتصف الطريق والذي مازال طويلًا والنتافس بين المنتخبات الثلاثة سيكون شديدًا وأتمنى أن ننجح في النهاية".

تابع "سمعت عن رغبة الاتحاد الاسترالي في التعاقد معي لكنهم تعاقدوا مع مدربهم ويسيرون جيدًا معه، وأنا سعيد بالعودة للعمل مع المنتخب السعودي وعلينا العمل معًا لضمان التأهل، المرحلة الحالية أصعب من السابقة وتتطلب أن نعمل معًا لتجاوزها".

المدرب الفرنسي سُئل عن مدى تأثير غياب سالم الدوسري للإصابة، فأجاب "غياب سالم مؤثر بالطبع، لكن أستراليا يغيب عنها كريج جودوين كذلك، لابد أن نتأقلم لتحقيق الهدف الأهم".

رينارد واصل حديثه بالتأكيد على أنه لم ينقطع عن متابعة الدوري السعودي، قائلًا عن التغييرات التي حدثت خلال غيابه "أتابع الدوري السعودي وأنديته حتى بعد مغادرتي. الدوري تطور للأفضل وكل شيء في السعودية كذلك. من الأشياء التي اختلفت وجود لاعبين أجانب كبار مما يمنح اللاعب السعودي فرصة التطور بالاحتكاك، وكذلك احتراف اللاعبين في أوروبا وهي خطوة مهمة وقد رأينا المباراة الكبيرة التي قدمها مروان الصحفي أمام كلوب بروج".

وأتم المدرب السابق لمنتخب فرنسا للسيدات "تواجد الأخضر في كأس العالم 2026 و2030 مهم جدًا، لأنه سيمنحه تجربة وخبرة كبيرة، كرة القدم تتطور في السعودية والبلاد تُريد منتخبًا قويًا متطورًا في 2034، لا أعلم إن كنت سأكون موجودًا أم لا آنذاك ولكني أتمنى البقاء حتى هذ الموعد، ما أثق به هو أن السعودية ستستضيف بطولة رائعة".