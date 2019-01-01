رينارد: الحاسدون من يطلقون الشائعات لا صحة لكل ما يتردد

مدرب المغرب ينفي كل الشائعات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، استيائه من الشائعات التي تحوم حوله خلال الفترة الحالية، بشأن مستقبله مع أسود الأطلس.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن رينارد سيرحل عن تدريب منتخب المغرب، بعد منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

رينارد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تدوينة جاء فيها: "هناك الكثير من الحساد والمشوشين، غرضهم فقط إطلاق الشائعات".

المدرب الفرنسي تابع: "هذه الشائعات يعيدها الأغبياء ويصدقها المغفلون، ولكن من يبحثون عن صحة أي خبر قبل أن يصدق أهم العقلاء".

مدرب منتخب المغرب عانى خلال الفترة الماضية، من الشائعات التي أكدت على أنه سيرحل عن تدريب أسود الأطلس.

منتخب المغرب يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، حيث يقع في المجموعة الرابعة.