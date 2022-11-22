رينارد .. البروفيسور الذي "سرق" حلم الأرجنتين

فاجأ المنتخب السعودي الجميع وهزم نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد بعد ريمونتادا مثيرة عقب انتهاء الشوط الأول بتأخره بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء، وقد سجل له في الشوط الثاني صالح الشهري وسالم الدوسري في ظرف 5 دقائق.

ميسي ورفاقه كانوا يحلمون ببداية رائعة لكأس العالم قطر 2022 لتكون إشارة تحذير للجميع على نواياهم القوية بالفوز باللقب الغائب منذ عام 1986، لكن هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر لعب دور البروفيسور وسرق هذا الحلم بالاعتماد على كتيبة من الرجال متنوعي المهارات الفردية وأصحاب الشخصية الجبارة.

المدرب الفرنسي أسكت جميع من انتقده وشكك في عمله وخياراته خلال الفترة الماضية، أثبت أنه الرجل المناسب ليحظى بالثقة الكاملة لقيادة الأخضر حسب رؤيته وقناعاته، ولابد هنا من توجيه التحية لوزارة الرياضة واتحاد كرة القدم على عدم التدخل في عمله ومنحه كل الصلاحيات رغم الاعتراضات القوية من الإعلام والجمهور أحيانًا.

رينارد .. فشل المغرب عوضه مع السعودية

لم يُغير رينارد من أسلوب لعبه أبدًا، لم يتخل عن فلسفته باللعب الهجومي والمبادرة بالهجوم والضغط المتقدم، وقد عمل على هذا جيدًا خلال المباريات الودية بأن جعل دفاع المنتخب السعودي صلبًا للغاية حتى أن يعجز ثلاثي بحجم ميسي ودي ماريا وجوميز من اختراقه إلا في لحظات نادرة.

رأيناه يفعل هذا مع منتخب المغرب في كأس العالم روسيا 2018 حين خطف أسود الأطلس الإعجاب لأدائهم أمام البرتغال وإسبانيا رغم أنهم لم يحققوا النتيجة المطلوبة وخرجوا من الدور الأول، وقد شككنا في إمكانية نجاح هذا الأسلوب مع الأخضر خاصة أمام عملاق كالأرجنتين.

د. سلطان اللحياني: رينارد مع منتخب المغرب في مونديال 2018 احرج البرتغال وتقدم على المنتخب الاسباني .. كان المنتخب المغربي مميزًا بالجانب اللياقي وهذا هو سلاحنا أمام المنتخبات القوية في مونديال 2022#أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/FLm1vZXZKv — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 31, 2022

رينادر تمسك بفلسفته ولعب بنفس الأسلوب جل أحداث المباراة، ونجح مع الأخضر فيما فشل به مع المغرب ... خرج بالنتيجة المطلوبة والفوز الذي قد يضع المنتخب السعودي في بداية طريق نحو المجد في قطر 2022.

رينارد .. أي رهانات تلك يا رجل

اعترض الاغلب على اختيار رينارد للاعبين لم يلعبوا منذ فترة طويلة، طالب الجميع بأن يخضع للمنطق لكنه رفض ولم يخضع سوى لقناعاته هو، راهن على اختياراته وكانت كلماته دومًا "أختار اللاعب المفيد للمنتخب وأعلم ما الذي أفعله"، وقد أثبت أنه كذلك فعلًا.

فاجأنا محمد العويس مبكرًا بأدائه الممتاز في المباريات الودية وأكد أن رهان رينارد عليه كان محقًا تمامًا وأثبت ذلك مجددًا أمام ميسي ورفاقه، واليوم من يُصدق أن محمد كنو وعبد الإله المالكي وصالح الشهري لم يلعبوا منذ عدة أشهر للإصابة والإيقاف! أدى الثلاثي بامتياز كامل مع بقية زملائهم وردوا المعروف للمدرب الفرنسي.

التسلل .. سلاح السعودية الجديد

لا أذكر متى آخر فريق استطاع اللعب على مصيدة التسلل بهذا النجاح منقطع النظير!

طبق خط الدفاع السعودي مصيدة التسلل ضد الهجوم الأرجنتيني بشكل مذهل، حتى أن الحكم احتسب 10 تسللات ضد الأرجنتين فيما لم يُحتسب ضدهم سوى 6 تسلات في جميع مبارياتهم في كأس العالم روسيا 2018.

7 حالات تسلل تم احتسابها على الأرجنتين في الشوط الأول فقط ❌ pic.twitter.com/lyUIAmqgd7 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 22, 2022

لا ننكر أننا كنا نتابع بقلق وخوف كبير من خطأ واحد قد يُكلف غاليًا، لكن نجوم السعودية كانوا في حالة تركيز لدرجة أنهم لم يُخطئوا هذا الخطأ أبدًا وظلوا في حالة يقظة تامة خاصة في التحرك في التوقيت المناسب قبل تمرير الكرة.

المنتخب السعودي كان مثاليًا اليوم، بلاعبيه ومدربه وجمهوره، وقد استحق تلك النتيجة المثالية والمذهلة والتي ستبقى في التاريخ طويلًا.