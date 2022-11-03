رينارد: الأخضر لديه شبيه تياجو موتا وظلمنا السعودية في أوروبا

المدير الفني لمنتخب السعودية يثني على الدعم الجماهير للأخضر ويؤكد أن حديث ولي العهد رفع الضغوطات عنه

أكد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أنه سيخوض كأس العالم قطر 2022 دون أي ضغوطات بعد حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن نظرة أوروبا للكرة السعودية يشوبها بعض الأخطاء غير الواقعية.

السعودية تستعد لخوض النسخة السادسة في تاريخها من كأس العالم، إذ تقع في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وقال رينارد، خلال تصريحاته لصحيفة "lefigaro" الفرنسية نقلًا عن "AFP": "في الرياض وجدة تبلغ سعة الملاعب 60 ألف متفرج، نتلقى دعمًا هائلًا من الجماهير، نظرتنا للسعودية في أوروبا خاطئة، كرة القدم هنا رائعة، نقول في أوروبا (إنه المال)، نعم!، لكن هناك الكثير من الأسباب الأخرى، فالسعودية دولة كرة قدم حقيقية، ليس منذ الأمس فقط، إنما منذ زمن، فهي لا تشبه جيرانها من البلدان الأخرى، فهنا جميع اللاعبين ولدوا في السعودية ولا يوجد تجنيس".

وعن أفضل اللاعبين في المنتخب السعودي، أوضح المدرب الفرنسي: "أنا دائمًا أعطي أهمية أكبر للمجموعة، لكن إذا أردنا ذكر المميزين، فهما اثنان؛ سلمان الفرج وهو يشبه تياجو موتا، فهو يسدد بالقدم اليسرى بطريقة استثنائية، وكذلك الجناح سالم الدوسري، فهو قادر على إحداث الفارق بالفريق".

وعن كأس العالم، أضاف رينارد: "من الرائع أن نخوض المونديال في مجموعة يوجد بها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نريد أن نلعب ضد الأفضل، حتى لو كان الأمر صعبًا، فالجميل في كرة القدم، أن كل شيء ممكن".

واختتم: "ليس لنا أهداف معينة، فالأمير محمد بن سلمان أخبرنا أنه لا يوجد ضغوطات علينا، فقط علينا أن نظهر صورة جيدة عن الكرة السعودية، وهو أمر مثالي وواقعي، وفي الوقت نفسه لا يعني أننا لا نحاول أن نصل بعيدًا، بل على العكس، علينا أن نعمل على تحقيق شيء جيد".