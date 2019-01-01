ريناتو سانشيس يكشف أسباب قراره بالبقاء مع بايرن ميونخ

النجم البرتغالي ريناتو سانشيس يكشف عن أسباب قراره الذي اتخذه بالاستمرار مع بايرن ميونخ في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم البرتغالي ريناتو سانشيس لاعب فريق بايرن ميونخ عن أسباب القرار الذي اتخذه مؤخرًا بالاستمرار مع الفريق البافاري في الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سانشيس وأكد خلالها أن حديث الإدارة معه هو ما دفعه لاتخاذ قراره بالاستمرار في الوقت الحالي.

وقال سانشيس: "عندما أخبرتني الإدارة بأهمية استمراري مع الفريق شعرت بشعور جيد للغاية، وأحسست بالتقدير بالرغم من أنني أردت أن أرحل، لكنني لا أزال في حاجة للدقائق".

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وأضاف: "المدير الفني وأنا تحدثنا منذ فترة لمرة أو مرتين، الآن أعرف تحديدًا ما الذي يريده مني في الفريق، وعلاقتنا معًا عادية للغاية".

واختتم تصريحاته: "لا يزال هناك شهرًا في سوق الانتقالات حتى ينتهي، لكنني في النهاية مرتبط بعقد هنا، إذا كان رأي من في الإدارة أنني سأبقى فذلك ما سيحدث".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أعرب من قبل عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب بحثه عن الحصول على دقائق لعب أكثر.