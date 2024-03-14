بريمونتادا تاريخية .. تشابي ألونسو وليفركوزن يرفضان الاستسلام أمام الهلال في سباق الرقم القياسي

ليلة شهدت ريمونتادا تاريخية لكتيبة تشابي ألونسو..

حقق باير ليفركوزن، عودة تاريخية أمام فريق كارباج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن عودة مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ليحجز مقعده في ربع نهائي المسابقة.

وشهدت مباراة الليلة تأخر ليفركوزن بهدفين دون رد، حتى الدقيقة 70 من المباراة، وبتلك النتيجة كان يتأهل كارباج إلى ربع النهائي، وفي الربع الساعة الأخيرة من اللقاء عاد الفريق الألماني بثلاثة أهداف سجلهم فريمبونج، وباتريك شيك.

وبهذا يستمر ليفركوزن، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، مع الهلال السعودي، في سباق الفريق اللاهزيمة لموسم 2023-2024، بكل البطولات.

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ويتصدر الهلال وليفركوزن، ترتيب الدوري السعودي والألماني على الترتيب، كما وصل الفريق السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكتيبة ألونسو إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة ضمك، مساء يوم السبت في دوري روشن السعودي، بينما سيلعب باير ليفركوزن أمام فرايبورج، عصر يوم الأحد في الدوري الألماني.