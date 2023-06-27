ريمونتادا ضد الهلال .. "ماركو فيراتي قريب من الأهلي"

أقوى ريمونتادا من النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي

يبدو أن النادي الأهلي، بات قريبًا للغاية من تحقيق أكبر ريمونتادا، في الميركاتو الصيفي الحالي، ضد الهلال.

الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية - حتى الآن -؛ إلا أنه توصل إلى اتفاق مع النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، مع اقترابه من التوقيع مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فهد المري، اقتراب الإدارة الأهلاوية، من التعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد المري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن المفاوضات بين الأهلي وفيراتي ونادي باريس سان جيرمان، وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.

المثير في الأمر، أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية الموثوقة، ذكرت مساء الثلاثاء، أن رئيس lمؤسسة الهلال "غير الربحية" فهد بن نافل، سيحاول التعاقد مع النجم الإيطالي، خلال تواجده في العاصمة الفرنسية.

لكن.. الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، شدد على أن صندوق الاستثمار السعودي، كان يتفاوض من البداية؛ لضم فيراتي إلى فريق سعودي آخر، غير الزعيم؛ وهو ما اتضح فيما بعد أنه الأهلي.