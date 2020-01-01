ريكي بوتش ينتقد كومان ثم يتراجع!

الأمور ليست على ما يرام..

قام ريكي بوتش، لاعب برشلونة، بإثارة الجدل بعدما ضغط زر إعجاب لتغريدة هاجمت مدرب البرسا الحالي رونالد كومان.

وبعد وصول كومان إلى تدريب البرسا في الأشهر الماضية أعلن للصحافة أن بوتش خارج حساباته وأنه طلب منه البحث عن نادٍ آخر يرحل له معارًا.

في نهاية المطاف قرر بوتش الاستمرار في كامب نو رغم كل شيء، مع اقتراب خروجه في يناير بعدما لم يحظ بأي مشاركات تذكر مع كومان.

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أحد الفيديوهات التحليلية على تويتر رصدت ما قام به بوتش من أداء مميز أمام أتلتيكو مدريد الموسم الماضي، حيث أظهر قوة بدنية واضحة خلال تلك المباراة.

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هذا الفيديو كُتب عليه أن القوة البدنية التي ظهرت لبوتش تدحض مزاعم كومان بضعفه وحاجته إلى العمل أكثر، فما كان من اللاعب إلا أن سجل إعجابه عليها.

التغريدة بالضبط كُتب فيها "هكذا لعب ريكي بوتش أمام أتلتيكو مدريد القوي بدنيًا، ولكن لا يزال العديد من الناس يكرهونه بسبب هذا الذي يسمونه أسطورة النادي كومان!"

Riqui Puig a like un tweet disant « C'est ainsi que Riqui Puig a joué contre un Atletico fort physiquement, mais encore beaucoup de gens le détestent à cause de la soi-disant légende du club Ronald Koeman »



😕😕 pic.twitter.com/utWi9EbV3Q — FC Barcelone (@ActuBarcaFR) November 15, 2020

بعد ذلك، تراجع بوتش وآثر ألا يتسبب في مزيد من الجدل داخل جدران برشلونة وألغى إعجابه، لكن بالطبع لسوء حظه قامت بعض الجماهير لالتقاط لقطة إعجابه بالتغريدة.

بشكل عام يحظى كومان بثقة أغلبية اللاعبين داخل برشلونة، والواضح أن مسألة استمرار بوتش معه باتت مستحيلة، فمن المعروف كيف أن المدرب الهولندي شخص عنيد للغاية بالأخص في قناعاته.