سخروا من صبي الكرات بحركات قرد .. إطلاق سراح لاعبات ريفر بليت في البرازيل بتهمة الإهانات العنصرية

عنصرية لاعبات ريفر بليت تقودهن السجن

أفرج القضاء البرازيلي عن أربع لاعبات من فريق السيدات بنادي ريفر بليت الأرجنتيني بكفالة مشروطة، بعد اعتقالهن بتهمة ارتكاب تصرف عنصري خلال مباراة في بطولة كأس السيدات في البرازيل.

وقعت الحادثة في 21 ديسمبر خلال مباراة جمعت بين جريميو البرازيلي وريفر بليت ضمن بطولة كأس السيدات في ساو باولو، حيث توقفت المباراة بعد أن تم رصد اللاعبة كانديلا دياز عبر البث التلفزيوني وهي تقوم بحركات عنصرية "تقليد القرد" تجاه الصبي جامع الكرات.

أعقب ذلك شجار قصير، وغادر فريق جريميو الملعب احتجاجًا، بينما تعرضت ست لاعبات من ريفر بليت للطرد، لتُمنح النتيجة لصالح الفريق البرازيلي، حيث لم يتبق لدة ريفر بليت عدد كافٍ من اللاعبات لاستكمال المواجهة.

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وبعد انتهاء المباراة، احتجزت الشرطة البرازيلية اللاعبات كانديلا دياز، ميلاجروس دياز، دوارتي، وكانغارو من ريفر بليت، وقضين عيد الميلاد في السجن قبل أن يتم الإفراج عنهن يوم السبت الماضي بكفالة مشروطة.

وأمر القاضي البرازيلي بأن تبقى اللاعبات في البرازيل مع ضرورة حضورهن جلسات المحكمة شهريًا في ساو باولو حتى انتهاء القضية.

في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، قال محامي اللاعبات الأربع: "نرى في هذا القرار تصرفًا تعسفيًا ورغبة من القضاء البرازيلي في إرسال رسالة، لقد تم استغلال هذه القضية لتحقيق ذلك الهدف."

من جهتها، أعلنت إدارة نادي ريفر بليت أنها ستتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد اللاعبات الأربع، مؤكدة التزامها بمحاربة العنصرية والعمل على القضاء عليها في كرة القدم.