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ريفربلايت الأرجنتيني يتمسك بالتعاقد مع لاعب الأهلي

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إدارة النادي الأرجنتيني حاولت التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحيفة أرجنتينية إلى تمسك نادي ريفربلايت الأرجنتيني بالتعاقد مع المدافع التشيلي باولو دياز مدافع فريق الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إدارة النادي الأرجنتيني حاولت التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، إلا أن إدارة النادي الأهلي تمسكت ببقاء اللاعب.

التقارير أكدت أن أحد مسؤولي النادي الأرجنتيني أجرى اتصالاً بوكيل أعمال اللاعب، حسب ما نقله عدد من وسائل الإعلام الرياضية من تشيلي والأرجنتين.

الأهلي كان قد تعاقد مع المدافع التشيلي الشاب الصيف الماضي قادمًا من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، بناءً على توصية الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب الأهلي، الذي أشرف على تدريبه في فترات سابقة.

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وتحدثت وسائل الإعلام عن لقاء جمع بين إنزو فرانسيسكولي المدير الرياضي لنادي ريفربلايت الأرجنتيني مع وكيل أعمال اللاعب في أحد فنادق العاصمة للحديث مجددا عن إمكانية الوصول لاتفاق بشأن مصير اللاعب المستقبلي.

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