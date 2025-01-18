ريفالدو يرفض تصريح نيمار.. والأخير يرد: لن تريدني أن استبعد رونالدينيو والظاهرة، أليس كذلك؟!

ريفالدو غاضب من نيمار والأخير يرد...

فسر نيمار، لاعب الهلال والمنتخب البرازيلي، تصريحاته والتي رشح فيها نفسه للعب مع السيليساو، في مونديال 2002 على حساب أسطورة منتخب بلاده ريفالدو.

وفي أحد الحوارات الصحفية عند سؤال نيمار، عن اللاعب الهجومي الذي من الممكن أن يحل مكانه في قائمة البرازيل، التي شاركت في كأس العالم 2002، واستبعد نجم الهلال، ريفالدو.

ومن جانبه رفض ريفالدو، تصريحات مواطنه وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "سمعت نيمار، يقول إنه في أوج عطائه كان من الممكن أن يلعب بدلًا مني في مونديال 2002، بصراحة أعلم أن لديه موهبة مميزة، لكن اللعب مكاني سيكون قصة أخرى".

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وتابع: "مع كامل احترامي له، ولكن يمكنني القول بأن هذا لن يحدث بنسبة 100%، في ذلك الوقت كنت شديد التركيز والعزم على تحقيق المونديال، لدرجة أنه لم يكن أي أحد مهما كان جيدًا وفي ذروته سيكون قادرًا على أن يحل محلي".

ورد عليه نيمار، وكتب: "هون علي نفسك يا صديقي، جميع اللاعبين في ذلك المونديال كانوا في قمة تركيزهم، أنا دائمًا احترمك ولا أنكر ما قدمته للكرة البرازيلية، كان هذا سؤالًا اختياريًا ولن تريدني أن استبعد رونالدينيو والظاهرة، أليس كذلك؟!".