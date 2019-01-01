ريفالدو يراهن على أنسو فاتي في يورو 2020

هل يكون فاتي نجم منتخب إسبانيا القادم؟ ريفالدو يجيب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

راهن أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو على جناج برشلونة الصاعد وصاحب السبعة عشر عامًا أنسو فاتي ليصبح نجم منتخب إسبانيا في المستقبل.

وكان فاتي قد حصل على الجنسية الإسبانية منذ أيام، ليصبح من حق المنتخب الإسباني ضمه في أي وقت، بعدما تم حل قضية جواز السفر والتي كادت تبعده عن برشلونة.

وبعدما تم استبعاده لقائمة منتخب تحت 21 عامًا هو في سن 17 عامًا فقط، توقع الكثيرون أنه سينضم إلى المنتخب الأول في السنوات القليلة المقبلة.

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وعلى نفس هذا الخط، قال نجم برشلونة السابق وأسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو إن أنسو فاتي يستطيع اللعب لمنتخب إسبانيا الأول في الوقت الحالي.

وأضاف: "أراهن على قدرته على تمثيل منتخب إسبانيا حاليًا، هو يمتلك الموهبة الكبيرة بالإضافة إلى شخصية ناضجة وقدرة على اللعب مع من هم أكبر منه بسنوات"

وتابع: "في كأس الأمم الأوروبية 2020 سيكون لديه القدرة على المشاركة لاروخا، سيكون عنصرًا هامًا في الخط الأمامي لمنتخب إسبانيا المشارك في اليورو"

يذكر أن إسبانيا قد خرجت من دور الستة عشر خلال النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية والتي أقيمت في 2016 واستضافتها فرنسا.