ريفالدو عن نجم أرسنال الشاب: مدافع متكامل

ريفالدو نجم منتخب البرازيل يشيد ببابلو ماري لاعب أرسنال الشاب ويؤكد قدرته على النجاح في الدوري الإنجليزي.

أشاد النجم البرازيلي ريفالدو بمواطنه الشاب بابلو ماري لاعب أرسنال وبما يستطيع تقديمه، معربًا عن ثقته في نجاح اللاعب مع المدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريفالدو وأكد خلالها أن اللاعب لديه من الإمكانيات ما يجعله مدافع متكامل يفيد أرسنال وأرتيتا.

وقال ريفالدو: "أعتقد أن بابلو ماري سيتأقلم بشكل جيد في أرسنال وسيكون النادي مناسبًا بالنسبة له، وسيقدم مستويات جيدة في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف: "هو لاعب جيد للغاية وعانى من أجل فرض نفسه في أوروبا أثناء فترات الإعارة التي مر بها وهو في مانشستر سيتي، لكنه أقنع الجميع بالمستويات التي قدمها في الموسم الماضي مع فلامنجو".

وأكمل: "هو لاعب متكامل لو نظرنا له كمدافع، ويستطيع أن يخرج الكرة للأمام عندما يتطلب الأمر ذلك، كما أنه يشكل خطورة في الكرات الثابتة".

وأردف: "لديه قدرة جيدة على التمرير بشكل دقيق، لقد شاهدته، والجميع في البرازيل لديهم ثقة في قدرته على النجاح مع أرسنال وأرتيتا".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة ويفصله عن المربع الذهبي عشر نقاط.