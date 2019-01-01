ريفاس يرفض عرضين سعوديين ويفضل فسخ تعاقده مع الهلال

جيوفنكو قضى على مسيرة الفنزويلي بالزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الفنزويلي جيلمن ريفاس؛ مهاجم الهلال السعودي، عدد من العروض خلال الفترة الحالية، بعدما أصبح رحيله عن صفوف الزعيم أمرًا مؤكدًا.

موافقة الجهاز الفني على رحيل الفنزويلي جاءت بعد التعاقد مع الإيطالي جيوفنكو قادمًا من تورونتو الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر رسمية أكدت أن ريفاس رفض عرضين من ناديي الفيحاء والباطن، مفضلًا البقاء في الهلال على بند الاستثمار أو توقيع مخالصة مالية مع النادي.

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ومن المفترض أن ينتهي عقد صاحب الـ29 عامًا مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري، ويحق له خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري التوقيع على عقود انتقاله لأي نادٍ دون الرجوع للهلال على أن ينضم له بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

ريفاس كان قد انضم لصفوف الموج الأزرق في صيف 2017، قادمًا من الشارقة الإماراتي.

وخاض اللاعب مع الهلال 41 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.