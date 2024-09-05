بسبب خلاف على الأرض .. صديق عداءة أولمبية يشعل النار في جسدها حتى الموت

مطالب بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن

دخل عالم ألعاب القوى في حالة من الحداد، بعد تأكيد وفاة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي اليوم، الخميس، بعد قيام صديقها بإشعال النار فيها.

تشيبتيجي التي مثلت أوغندا في سباق الماراثون للسيدات في أولمبياد باريس 2024 الأخير، تعرضت لهجوم من قبل صديقها بعد عودتها من الكنيسة في شمال غرب كينيا، وهو المكان التي اعتادت على العيش والتدرب فيه.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية عبر وسائل إعلام محلية أوغندية، إن الحادث وقع بسبب خلاف بينهما على إحدى الأراضي، حيث اشتد الشجار ليصل إلى قيام صديق العداءة بسكب البنزين عليها وإشعال النار بجسدها حتى فارقت الحياة.

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وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذ حياتها بعد وصولها إلى المستشفى مصابة بحروق بلغت 75% من جسدها، أكد الطبيب أويم ميناس من مستشفى إلدوريت الجامعي المحلية، أن وفاة تشيبتيجي حدثت بعد فشل جميع أعضائها في العمل بسبب الحروق المنتشرة بجسمها.

ومن جانبه نشر الاتحاد الأوغندي لألعاب القوى بيانًا رسميًا، للتعبير عن حزنه الشديد لوفاة العداءة التي كانت تبلغ من العمر 33 سنة، مطالبًا بتحقيق العدالة في الواقعة الناتجة عن العنف المنزلي.

وتعد هذه الواقعة هي الأحدث من بين الحوادث المماثلة التي شهدت مقتل بعض اللاعبات على يد شركائهن، بعد مقتل كل من الكينية أجنيس تيروب والبحرينية من أصول كينية داماريس موتوا بصورة مشابهة.